Vitor Roque faz nos acréscimos, Palmeiras bate São Paulo e é líder isolado

Pra fora! Aos 41, Estêvão recebeu na intermediária direita, costurou a marcação cruzando o campo, invadiu a área e finalizou de esquerda. A bola saiu forte, mas sem a direção desejada saiu à esquerda do gol de Rafael.

Por cima! Já nos acréscimos, o São Paulo teve a primeira chance do jogo. Ferraresi e Cédric tabelaram pela direita e o português cruzou forte para a área. A bola encontrou Ferreirinha na segunda trave, mas o atacante cabeceou por cima do gol, sem perigo para Weverton.

Rafael! Aos seis minutos da segunda etapa, Paulinho avançou pela intermediária direita e arriscou uma bomba de fora da área. Bem colocado, Rafael espalmou para longe.

Weverton! Aos oito, contra-ataque do São Paulo com Ferreirinha. Ele recebeu de André Silva do lado esquerdo e, na sua característica, cortou para dentro deixando dois no chão antes de finalizar da entrada da área para boa defesa de Weverton.

Pra fora! Aos 12, Flaco López roubou bola no campo ofensivo com belo carrinho, a jogada continuou e ele mesmo tabelou por dentro com Paulinho, que finalizou da entrada da área e jogou à esquerda do gol de Rafael.

Abel expulso. O técnico palmeirense reclamou muito de lance que Alan Franco, já no chão, agarrou a perna de Estêvão na tentativa de parar o contra-ataque. O árbitro deu vantagem no lance, mas depois não amarelou o zagueiro do São Paulo. Abel ficou indignado, reclamou muito, chegou a receber o amarelo, mas seguiu reclamando e logo em seguida foi expulso.