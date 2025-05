Abel é expulso após reclamar de são-paulino agarrando Estêvão pelo pé; veja

Alan Franco, do São Paulo, tenta segurar Estêvão, do Palmeiras, pelo pé Imagem: Reprodução/Globoplay

Na jogada em questão, o atacante palmeirense puxou contra-ataque e foi segurado até pelo pé por Alan Franco, mas conseguiu seguir e o árbitro deu vantagem. O zagueiro são-paulino tentou parar a jogada agarrando a joia alviverde, mas não conseguiu e ficou caído no gramado.

Estêvão acabou perdendo a bola pouco depois, e o lance não evoluiu. Alisson chegou para a marcação dupla, e o camisa 41 saiu com a bola pela linha lateral.

Alan Franco não recebeu cartão pelas seguradas no palmeirense. A impunidade fez Abel sair da calmaria e começar a vociferar na área técnica.

Auxiliar de Zubeldía, Maximiliano Cuberas já havia sido expulso na partida, também por reclamação, ainda no primeiro tempo.

O Palmeiras marcou no apagar das luzes e venceu por 1 a 0. Com o resultado, o Alviverde assumiu a liderança isolada do campeonato, com 19 pontos —e dois de vantagem na ponta.