São Paulo cria problemas mesmo sem jogar: Colunistas debatem

Botafogo: Textor está fazendo lobby para Luiz Henrique não depor na CPI, diz Mattos

Pessoas ligadas ao Botafogo têm trabalhado na CPI das Apostas para que Luiz Henrique não seja convocado a depor, informou Rodrigo Mattos.

O Botafogo está fazendo lobby na CPI das Apostas para não ter depoimento do Luiz Henrique. Tem advogados constantemente, um lobby fortíssimo. Tem até foto do Kajuru com a camisa do Botafogo.

Rodrigo Mattos

'Palmeiras vai terminar rodada na liderança; Botafogo tem desgaste', diz Mattos

O Palmeiras deve terminar a 31ª rodada do Brasileirão na liderança da competição por estar descansado, jogar em casa, e por conta do desgaste do Botafogo pós-Libertadores, opinou Rodrigo Mattos.