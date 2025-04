Luisão pode aproveitar carência no Santos para voltar a jogar após mais de dois meses

O Santos deve ter novidades na escalação para a partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na defesa, Luisão pode voltar a ganhar uma chance após mais de dois meses.

O zagueiro não entra em campo desde o dia 16 de fevereiro, quando disputou o segundo tempo da vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Desde então, ficou apenas no banco de reservas.

Luisão chegou ao Alvinegro Praiano no começo do ano, mas recebeu apenas três chances com Pedro Caixinha, sendo uma como titular. O português entendia que o jogador de 21 anos estava com a parte emocional abalada após algumas falhas.