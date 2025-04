Wolfsburg x Freiburg: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Bundesliga 26/04

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2: Empate anula aposta (Wolfsburg)

O Wolfsburg costuma fazer jogos consistentes em casa, e embora enfrente um adversário em boa fase, tem condições de se impor. A linha do empate anula protege em caso de igualdade e oferece valor jogando na Volkswagen Arena.

Palpite 3: Vincenzo Grifo marca a qualquer momento

Principal referência do ataque do Freiburg, Grifo é presença constante na área e costuma decidir em momentos importantes. Diante de uma defesa que sofre gols regularmente, ele aparece como boa opção para balançar as redes.