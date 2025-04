Ancelotti? Jesus? Astros do futebol 'fazem lobby' em escolha do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca um treinador e tem o italiano Carlo Ancelotti como Plano A, em meio à crise no Real Madrid, mas mantém o português Jorge Jesus no radar.

O UOL aproveitou a premiação do Laureus World Sports Awards, o "Oscar" do esporte, para ouvir as opiniões do ex-técnico italiano Fábio Capello sobre Ancelotti e do ex-jogador português Luís Figo sobre Jorge Jesus.

Capello foi técnico de Ancelotti no Milan, no começo da década de 90. Ele disse que o hoje comandante do Real é o "treinador mais importante do mundo" e indicou que ele pode conquistar títulos com a seleção brasileira, algo que falta na carreira dele.