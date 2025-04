'Ar fresco' ajudou nadador brasileiro a obter melhor tempo do mundo em 2025

Caribé citou o Mundial de Fukuoka, em julho de 2023, e os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ao explicar como os resultados em tais competições ajudaram no desenvolvimento.

No Mundial, à época com 20 anos e já apontado como uma das grandes promessas da natação brasileira, ficou na 12ª colocação nos 100m livre. Em Paris, caiu na semifinal da modalidade.

Foi um processo bem longo desde que tudo começou na minha competição em Fukuoka [em julho/2023]. Foi o meu primeiro Mundial Absoluto. Tinha treinado bastante e acredito que acabei me concentrando um pouco na pressão, entendendo que eu estava no Mundial e realizando um sonho. Acho que isso acabou me atrapalhando. Indo para os Jogos Olímpicos, acredito que aconteceu algo parecido. Aprendi a sair dos Jogos Olímpicos com outra cabeça, outra maturidade.

Voltei para os Estados Unidos. Acredito que lá o que me ajudou bastante também foi o trabalho todo com psicólogo, achando o que eu errei para arrumar. Natação é um esporte muito decidido no detalhe, e o que você faz fora d'água interfere dentro. Percebi que amadureci a minha cabeça no Mundial em Budapeste. Realizei o sonho de ser medalhista do Mundial e, naquela competição, entendi o que eu precisava para mim.

Este foi o terceiro título de Caribé no Maria Lenk. De quebra, ele superou o recorde do campeonato que pertencia a Cesar Cielo desde 2009.

"Acredito que, com todas as competições que eu participei, amadureci muito. Não só fisicamente, não só como atleta, mas mentalmente também e como pessoa. Aprendi bastante com meus próprios erros. Cada queda na água é um aprendizado novo, e acredito que amadureci muito minhas ideias. É continuar fazendo um trabalho duro, pois isso fez a diferença", disse.