Textor é criticado no Lyon e vê Botafogo com pior aproveitamento na Série A

Apesar das cobranças, o dono da SAF não pretende trocar o comando da equipe. O norte-americano tem demonstrado confiança no trabalho de Paiva e acredita que o elenco ainda não absorveu suas ideias.

Já o treinador admite o momento ruim. Ele avalia que o Botafogo atravessa uma "fase muito estranha".

Quem acompanha nossos jogos percebe a fase que estamos atravessando. Quando criamos, não fazemos. E depois, em erros básicos, acabamos perdendo jogos. Esse é o terceiro jogo que perdemos por 1 a 0 com gols que são erros claros, e obviamente têm que se corrigir. Sou treinador, sou responsável, mas de fato é uma fase muito estranha o que está acontecendo. Nossas oportunidades que são claras não entram, e as dos adversários que às vezes nem claras são, acabam entrando e nos penalizando bastante

Renato Paiva após a derrota para o Estudiantes

Após "ignorar" torneios do primeiro trimestre, vê Libertadores a perigo

Textor fez pouco caso do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. O empresário sempre deixou claro que o foco seria o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Super Mundial.

No entanto, além do início ruim no Brasileirão, o americano já vê o time ameaçado no torneio continental. O Botafogo é o terceiro colocado no Grupo A com apenas três pontos contra seis do Estudiantes e sete da Universidad de Chile. O lanterna é o Carabobo, com um. Restam três partidas e somente os dois primeiros se classificam para as oitavas.