Rio enfrenta torcida do Peñarol com fogo, saque e 'união' de organizadas

O jogo entre Botafogo e Peñarol, válido pela semifinais da Libertadores, começou com 15 minutos de atraso. Ele estava marcado, inicialmente, para as 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, mas começou às 21h45.

O Peñarol afirmou que o ônibus com os jogadores da equipe foi atacado. Um dos dirigentes do clube alegou, no Twitter, que o veículo rodou por duas horas no trajeto do hotel ao Nilton Santos e que foi alvo de pedradas.

A delegação da equipe uruguaia esperou, ainda na rua, o ônibus do Botafogo entrar no estacionamento do estádio. Em meio à espera, houve confusão em uma espécie de "corredor de fogo".

Do lado de dentro, torcedores do Peñarol arrancaram cadeiras após a goleada sofrida por 5 a 0. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) reagiu e houve confrontos. Alguns uruguaios foram detidos e encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) do estádio.