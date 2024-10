'Começou com racismo': moradora relata início de briga com uruguaios no Rio

Moradora relata que torcedores do Peñarol cometeram atos racistas em chegada ao Rio de Janeiro, o que teria iniciado confusões entre uruguaios e polícia brasileira.

O que aconteceu

Eliana da Silva Raimundo, moradora do Recreio, no Rio de Janeiro, relatou ao UOL que confusão entre uruguaios e a polícia começou com atos racistas: "Eles (torcedores do Peñarol) chegaram aqui, eram 7h da manhã, e três ônibus com eles cantando, batucando, rindo, zoando o povo. Foi quando começou a fazer o racismo com uma senhora preta que estava deitada pegando sol".

A moradora ainda relatou sobre o caso de um roubo de celular e início de atos de vandalismo na praia: "Aí o outro foi no quiosque, roubou, e começou a confusão. Começou com o racismo, depois roubou um telefone. Começaram a quebrar a praia, quebrando tudo, pegando as coisas dos quiosques, as cadeiras de praia, cadeira de praça, começou a algazarra".