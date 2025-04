Escalação do Corinthians: Angileri e Gustavo Henrique treinam e reforçam equipe contra o Fluminense

O lateral esquerdo Angileri e o zagueiro Gustavo Henrique reforçam o Corinthians contra o Fluminense. O elenco encerrou a preparação para o jogo nesta terça-feira, no CT Dr Joaquim Grava.

A dupla treinou normalmente com o grupo e voltam a ficar à disposição da comissão técnica de Ramón Díaz. O lateral vinha tratando uma lesão na coxa esquerda e não entra em campo desde a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Já o zagueiro se recuperou de um incômodo na coxa direita e desfalcou o Timão nos últimos três jogos.

Apesar do retorno dos dois defensores, Ramón ainda não poderá contar com Hugo Souza e Rodrigo Garro. O goleiro trata uma lesão na coxa direita, enquanto o meia se recupera de problema no joelho direito. Igor Coronado, com trauma no ombro, segue como dúvida.