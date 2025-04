PSG toma virada do Aston Villa, mas Donnarumma salva e garante vaga na semi

Novela repetida agoniza ingleses. Os visitantes ampliaram o placar aos 27 minutos em um enredo similar ao ocorrido nos minutos iniciais do confronto: logo após chances perdidas dos donos da casa. O time de Unai Emery ficou no quase em finalizações de Pau Torres e Rogers e acabou punido, de novo, em contra-ataque de manual. O lance começou com desarme de Marquinhos e passou pela dupla Hakimi-Dembélé antes de cair nos pés de Nuno Mendes. O lateral-esquerdo, algoz já no duelo de ida, estufou as redes: 2 a 0.

Aston sobrevive com gol coletivo (e ajudinha). Desesperados atrás de um milagre, os mandantes diminuíram o placar na base da coletividade: após uma série de triangulações pelo meio, a bola chegou em Tielemans, que tocou para Rashford e abriu pela ponta esquerda. McGinn ainda recebeu e, rapidamente, acionou o camisa 8 já na entrada da área. A finalização desviou no peito de Pacho e tirou qualquer chance de defesa de Donnarumma: 2 a 1.

Tielemans diminuiu após jogada coletiva dos ingleses Imagem: Paul ELLIS / AFP

Vitinha repete Memphis. O PSG começou o 2° jogo com a bola, mas se livrou rapidamente dela: Vitinha recebeu de Dembélé no círculo central e, sem marcação, lançou para a lateral da defesa do Aston Villa. O lance, que já é executado por alguns times da Europa, foi "importado" por Memphis durante o último Palmeiras x Corinthians.

Golaço com raiva de escocês. Elétricos, os donos da casa empataram a partida com uma pintura de McGinn: o meio-campista escocês recebeu ainda no campo de defesa, arrancou pelo meio e, sem qualquer intervenção dos marcadores, arriscou de fora da área. A bola saiu com velocidade, desviou (de novo) em Pacho e morreu na rede: 2 a 2.

Zagueiro explode Villa Park. O Aston Villa fez enlouquecer as arquibancadas do Villa Park dois minutos depois do empate — desta vez, a partir da bola parada. Rashford cobrou escanteio e, após rebatida, recebeu na ponta direita. Ele entortou dois zagueiros e, já dentro da área, rolou para Konsa fuzilar a meta de Donnarumma e acender, de vez, a esperança inglesa: 3 a 2.