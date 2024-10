Dono de quiosque estima prejuízo de R$ 80 mil após ataque de uruguaios

Levaram tudo. Bebida do estoque, caixas de cerveja, quebraram todos os guarda-sóis, levaram o caixa, até o livro dos funcionários. O que eles puderam levar, eles levaram. Dinheiro, água, bebidas, não sobrou nada... Começou há um mês, quando teve Peñarol e Flamengo. Eles fizeram a mesma coisa, vieram aqui, fizeram esse tumulto, não aconteceu nada. Chegaram às 5h hoje. Eles saem do país deles para fazerem isso no nosso país. A impunidade é... Não dá em nada. Prejuízo total. Rodrigo Ribeiro

Classificação e jogos Libertadores

Torcedores do Peñarol brigam no RJ

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras. O time de Montevidéu enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou.

A briga teve início na areia e se espalhou pelas duas pistas que dão acesso à praia. Os torcedores do Peñarol entraram em confronto tanto com os policiais quanto com banhistas brasileiros.

Duas motos que estavam estacionadas no local foram incendiadas. Um dos ônibus dos uruguaios também ficou em chamas.