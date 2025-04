PSG perde para o Aston Villa, mas garante vaga na semifinal da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain visitou o Aston Villa, nesta terça-feira, pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. No Villa Park, o time da casa venceu por 3 a 2, com gols de Youri Tielemans, John McGinn e Ezri Konsa. Enquanto Achraf Hakimi e Nuno Mendes marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o PSG garantiu vaga na semifinal da Liga dos Campeões apesar da derrota. O time francês avançou com o placar agregado de 5 a 4 e espera o vencedor do duelo entre Arsenal e Real Madrid para conhecer seu adversário na próxima fase.

As duas equipes voltam a campo neste sábado. O PSG recebe o Le Havre, às 12 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes. O Aston Villa encara o Newcastle, às 13h30, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, no Villa Park.