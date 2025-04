Cebolinha revela vontade de retornar ao Grêmio: 'Em um futuro bem próximo'

Em sua quarta temporada pelo Flamengo, o atacante Everton Cebolinha revelou o desejo de retornar ao Grêmio, onde viveu um de seus melhores momentos da carreira.

O que aconteceu

A declaração foi dada após a vitória do Rubro-Negro sobre o Grêmio, por 2 a 0, no último domingo, em Porto Alegre (RS). O jogador disse, inclusive, é que sua vontade é a de que isso aconteça em breve. Seu contrato com o clube carioca vai até dezembro de 2026.