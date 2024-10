'Gattuso pegou Seedorf pelo pescoço': Ricardo Oliveira cita briga no Milan

Eu vi o Seedorf dominando bola, driblando, perdendo, e o Gattuso, pum, carrinho. Toma, Seedorf, de novo. Você tem que ser o cara que vai pensar, que vai criar, que vai colocar o Gilardino, ou o Inzaghi, ou o Ricardo, ou o Ronaldo, ou o Kaká para fazer o gol. Pega a bola, recupera, põe a bunda no chão e toma a bola de novo. O Seedorf perdendo a bola no primeiro tempo, a gente estava perdendo 1 a 0 para a Fiorentina fora de casa. Quando a gente entra no vestiário, você não faz ideia do que era aquilo. O Gattuso pegou ele pelo pescoço, encostou ele na parede e falou assim: 'O que que foi? Você está achando que eu sou um idiota? Estou dando a vida dentro do campo. Você não quer jogar?'

Ricardo Oliveira, ao UOL

E sabe o que o Seedorf fez? Nada. Olhou para ele e falou assim: 'Você tem razão, me desculpa, eu estou sendo um idiota e comprometendo todo o nosso trabalho'. Voltamos para o jogo. Ganhamos de 2 a 1 e ele arrebentou no segundo tempo.

