Bruno Henrique e Luiz Araújo são homenageados, e Flamengo inicia preparação para duelo contra o Botafogo-PB

Com a vitória, o Flamengo alcançou os 14 pontos e assumiu a liderança do torneio, uma vez que o Palmeiras foi derrotado pelo Bahia. Do outro lado, o Timão caiu para a 12ª colocação na Série A e segue com os mesmos sete pontos do início da rodada.

Além do resultado elástico e da liderança reassumida, Bruno Henrique alcançou a marca de 300 jogos pelo clube carioca, nos quais registrou 101 gols, 52 assistências e 15 títulos, e se tornou o segundo atleta do elenco flamenguista a bater tal marca (o primeiro foi Arrascaeta, atualmente com 308).

Ao entrar no segundo tempo, Luiz Araújo defendeu o Rubro-Negro pela 100ª vez, com 14 tentos, 14 assistências e quatro títulos conquistados, e foi o segundo homenageado do dia. O Flamengo retorna aos gramados nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Botafogo-PB, no no Estádio Castelão, no Maranhão.