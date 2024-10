Apresentador perde aposta e tira barba ao vivo após Corinthians x Flamengo

O apresentador corintiano Jonathan Tomaz, conhecido como Cross, perdeu uma aposta para Davy Jones, seu colega flamenguista de Flow Sport Club, e teve que pagar uma promessa ao vivo.

O que aconteceu

Cross e Davy Jones fizeram um desafio envolvendo os clubes e a Dr. Jones, marca de cuidados masculinos do Grupo Boticário.

A aposta era simples: o torcedor do time que avançasse na Copa do Brasil assistiria ao outro ter a barba retirada ao vivo no podcast — com direito a uso de capa nas cores do adversário.