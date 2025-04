Abel diz que tem prejudicado Felipe Anderson e elogia atuação do meia contra o Cerro: "Tem qualidade"

O meio-campista Felipe Anderson ganhou nova chance no Palmeiras, nesta quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores. O camisa 7 do Verdão terminou o jogo como um dos destaques e depois da última temporada fraca, tem aproveitado o novo ano para ganhar confiança e reencontrar seu auge.

Felipe Anderson começou no banco de reservas, mas foi acionado aos dez minutos do primeiro tempo após Raphael Veiga apresentar um problema no ombro. O treinador decidiu mexer taticamente na equipe e colocou Felipe atuando mais pela direita, como vinha jogando pela Lazio, onde teve grande destaque antes de chegar ao Verdão.

Em 78 minutos disputados, teve uma grande chance criada, dois passes decisivos, teve 85% de acerto de passes, 80% de aproveitamento em duelos ganhos pelo chão além de ter acertado dois dribles em três tentativas, de acordo com dados do Sofascore. Por fim, deu uma assistência para o gol de Richard Ríos, aos 40 do primeiro, tempo.