Santos não ganha do Fluminense fora de casa desde 2018; relembre última vitória

O Santos visita o Fluminense neste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para vencer, o Peixe terá que quebrar um tabu de quase sete anos.

A equipe praiana não sabe o que é vencer o rival carioca fora de casa desde junho de 2018. Naquela ocasião, o Santos venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, hoje no Flamengo, marcou o gol do triunfo santista.

Após o confronto, o clube da Baixada Santista nunca mais conseguiu derrotar o Tricolor Carioca no Rio de Janeiro. O Peixe visitou o Flu cinco vezes, entre os anos de 2019 e 2023, e acumulou três derrotas e dois empates.