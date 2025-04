Vice-artilheiro do Corinthians em 2025, Talles Magno vive jejum de quase dois meses sem marcar

Foi contra a Portuguesa, no último dia 15 de fevereiro, que Talles anotou o que foi seu último gol da temporada até o momento. O atacante 'fez mágica' naquela partida e não só marcou, mas também deu a assistência para Matheus Bidu. O gol selou o empate em 2 a 2 do Corinthians na Arena Mercado Livre Pacaembu.

De lá para cá, Talles não balançou mais as redes. É fato que, em função da fase decisiva do Paulistão e da disputa pela vaga na fase de grupos da Libertadores, o jogador perdeu espaço entre os titulares e viu Ramón, em ocasiões, dar prioridade para outros atacantes do elenco, como Romero.

Ainda assim, nas poucas chances que recebeu, Talles não conseguiu reencontrar o futebol que mostrou no início do ano. Recentemente, depois de não ter sido utilizado no jogo de volta da final contra o Palmeiras, saiu jogando contra o Bahia, na primeira rodada do Brasileiro. Contudo, passou em branco e não participou de gols.

Na última terça-feira, contra o América de Cali, o camisa 43 saiu jogando mais uma vez, mas não correspondeu e foi substituído aos 17 minutos da segunda etapa. Dessa forma, Talles busca reencontrar o caminho do gol - que já mostrou conhecer - para seguir brigando por uma vaga entre os titulares e recuperar a confiança.

Talles Magno, que pertence ao New York City, dos EUA, tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o final da temporada. Recentemente, o atacante renovou o vínculo, que iria somente até junho deste ano, e permanecerá no clube até o fim de 2025.

Com Talles Magno à disposição, o Corinthians retorna aos gramados já neste fim de semana. O Alvinegro encara o Palmeiras neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.