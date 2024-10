Corinthians: 'Panela gringa' de Ramón também minou argentino no Vasco

A insatisfação de alguns jogadores do Corinthians com as escolhas e métodos do técnico Ramón Díaz - revelada pelo colunista Samir Carvalho, do UOL - não surpreende a alguns que conviveram com o treinador no período de Vasco da Gama.

O que aconteceu

Assim como no clube paulista, havia também um incômodo com os critérios adotados pelo comandante argentino. O sentimento dos insatisfeitos no Cruzmaltino era o de que Ramón Díaz fazia uma "panela" com os estrangeiros.

Um dos que não escondeu o descontentamento com o técnico foi o zagueiro João Victor. Contratado a peso de ouro junto ao Benfica (POR) por cerca de R$ 32 milhões, ele era preterido pelo treinador mesmo sendo o preferido da grande maioria da torcida. Enquanto isso, o argentino Gary Medel era capitão e intocável sob o comando de Ramón. O experiente defensor argentino deixou o Vasco e, atualmente, defende o Boca Juniors (ARG).