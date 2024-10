'Acordos e gratuidade': Vasco justifica mais de 3.000 ingressos de cortesia

A semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético-MG, em São Januário, segue gerando reclamações por parte dos torcedores vascaínos. Além de muitos problemas no sistema de venda, houve também um grande número de ingressos de cortesia, reduzindo ainda mais a já limitada carga de bilhetes do estádio.

O que aconteceu

O Vasco emitiu uma nota oficial na tarde desta segunda (21) detalhando a venda. No comunicado, nota-se que mais de três mil ingressos foram colocados em cotas de "acordos comerciais", "órgãos públicos", "relacionamento institucional" e "cota social".

Segundo o clube, do total de 19.685 ingressos, 16.188 foram vendidos. A alegação foi a de que a importância da partida acabou fazendo com que as instituições que tinham direito a cortesias pediram suas cotas máximas.