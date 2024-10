Jair é liberado para atuar pelo Vasco mais de 8 meses após grave lesão

O volante Jair foi liberado pelo departamento médico do Vasco para ser relacionado mais de oito meses após uma grave lesão, segundou apurou o UOL. Seu aproveitamento na partida desta quinta-feira (24), contra o Cuiabá, em São Januário, agora depende apenas do técnico Rafael Paiva.

O que aconteceu

Jair já treina com o grupo principal do Vasco desde o dia 19 de setembro. O jogador está totalmente recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ocorrida no dia 4 de fevereiro de 2024, no empate por 0 a 0 com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.

Chegou-se a cogitar a possibilidade de relacioná-lo na derrota para o São Paulo no último dia 16 de outubro. Decidiu-se, porém, preservá-lo um pouco mais para que ele ganhasse mais confiança nos movimentos.