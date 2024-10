Atletas reclamam de 'panela' de Ramón Díaz no Corinthians

Após a eliminação do Corinthians diante do Flamengo na Copa do Brasil, no último domingo, na Neo Química Arena, a coluna apurou que há insatisfação de atletas do elenco alvinegro com o técnico Ramón Díaz.

Jogadores alegam que há distinção no tratamento da comissão técnica argentina. Eles reclamam que os atletas estrangeiros recebem tratamento melhor do que alguns brasileiros do elenco.

Há mais paciência e oportunidades, por exemplo, com atletas estrangeiros, na visão de alguns jogadores brasileiros do elenco.