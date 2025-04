Em busca de 1º gol após retorno, Soteldo sofre com jejum de 19 jogos sem marcar

Desta forma, o venezuelano espera acabar com o incômodo jejum e, de quebra, voltar a marcar um gol com a camisa do Santos, algo que não acontece desde outubro de 2023. Ao todo, ele soma 21 tentos e 29 assistências em 157 partidas pelo time praiano.

O meia-atacante espera estar em campo no próximo compromisso do Peixe, marcado para este domingo, contra o Fluminense. O duelo, válido pela terceira rodada do Brasileirão, está marcado para as 19h30 (de Brasília).