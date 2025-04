No Derby, Memphis visa marcar fora de casa pelo Corinthians desde golaço contra o Grêmio

Memphis Depay é o jogador do Corinthians com mais participações em gols nesta temporada, com três bolas na rede e oito assistências. O atacante, porém, mira um tento contra o Palmeiras para quebrar um jejum fora de casa que perdura desde o golaço de bicicleta contra o Grêmio, na última rodada do Brasileirão de 2024, no Rio Grande do Sul.

Desde aquele belíssimo gol acrobático contra o Imortal Tricolor, na vitória por 3 a 0, no dia 8 de dezembro, o holandês não foi às redes pelo Corinthians longe da Neo Química Arena. Foram, no total, seis jogos como visitante e, no período, Memphis distribuiu três assistências.

Dois desses passes para gols foram para Yuri Alberto, ambos contra o Palmeiras pelo Paulistão e no Allianz Parque. O outro foi para André Carrillo, contra a UCV, da Venezuela, pela Libertadores.