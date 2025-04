Tragédia de Santiago reflete situação caótica do continente além do futebol

Aconteceu em outros momentos, na Europa. Em 1982, sete anos após a morte de Francisco Franco, uma faixa do sindicato Solidariedade foi exposta no Camp Nou, em Barcelona, durante o empate Polônia 0x0 União Soviética, em plena Copa do Mundo.

A polícia catalã imediatamente censurou o movimento polonês usando cassetetes.

A repressão tinha saído do governo, mas não das instituições espanholas. Contraste com o verso de Caetano Veloso, em London Londo, canção composta durante seu exílio em Londres: "A group approaches a policeman, He seems so pleased to please them."

Um grupo de pessoas aborda um policial. Ele parece tão satisfeito em servi-los.

Não agredi-los.

Houve tumultos na final da Copa América, em Miami, 2022. Já houve na final da Champions, em Paris, 2024. Ninguém está imune, daí ser maior a importância do trabalho preventivo, mais do que repressivo, de policiais.