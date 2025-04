Heroína no título Paulista, Tapia projeta reencontro de Palmeiras e Corinthians: "Jogo especial"

"Estamos nos preparando muito bem e ajuda muito que a maioria das jogadoras que venceram o título seguem no clube. Acho que este entrosamento pode nos ajudar a fazer um bom jogo e buscar os três pontos. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos preparadas", disse.

Tapia chegou ao Palmeiras no início de 2023 e disputa posição com Natascha. Ambas as jogadoras são frequentemente convocadas para as seleções de Colômbia e Brasil, tal qual aconteceu na data fifa de abril. Pela Colômbia, Tapia foi a titular no empate em 1 a 1 contra o Japão, no último domingo, e mais uma vez defendeu um pênalti, além de outras intervenções importantes ao longo do jogo que garantiram o empate para sua Seleção.

"Penso que o mais importante é o trabalho da equipe, a forma como nos comportamos contra este tipo de seleções. Todos os dias me preparo da melhor forma possível para poder dar a minha melhor versão à minha seleção e ao clube. Quero continuar a evoluir e a trabalhar arduamente para, quando a oportunidade chegar, estar na melhor forma possível", finalizou a goleira colombiana.