Lucas Ferreira agrada Zubeldía em primeiro jogo como titular do São Paulo

"Fiquei feliz com a partida do Lucas Ferreira. Os extremos foram muito bons os dois, desequilibraram, chutaram, foi uma partida muito boa deles. Quantas partidas com essa intensidade ele podem jogar os 90 minutos? É difícil, muito difícil Tenho que ver a maneira de descansar eles. Entrar com eles, indica que terei que tirá-los no segundo tempo. Temos que trabalhar. Na esquerda o Wendell me parecia uma opção, na direita o Cédric e até o André Silva", disse.

Lucas Ferreira estreou no profissional em janeiro deste ano. Desde então, entrou em campo seis vezes. Diante do Alianza Lima, foi a primeira vez que o atacante foi titular no time de cima.

Com o garoto à disposição, o São Paulo volta a campo agora no domingo, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o próximo desafio pela Libertadores será apenas no dia 23 de abril, às 21h30, contra o Libertad, fora de casa, pela terceira rodada.