Palmeiras diminui distância e está mais perto do Botafogo que em 2023

O Palmeiras se saiu melhor que o Botafogo na 30ª rodada do Brasileirão e ficou a apenas um ponto de distância do time carioca, líder da tabela. Na mesma altura do campeonato do ano passado, o Alviverde estava mais longe do Glorioso, mas já caminhava rumo ao título.

O que aconteceu

O Palmeiras venceu o Juventude por 5 a 3 neste domingo (20), chegou a 60 pontos e ficou a apenas um do Botafogo, que apenas empatou com o Criciúma no sábado, em 1 a 1, e estacionou nos 61, deixando o Alviverde encostar.

Ao final da 30ª rodada do Brasileirão 2023, o Botafogo somava 59 pontos, contra 53 do time de Abel Ferreira. A vantagem ainda era considerável, mas o time carioca já vinha caindo de produção, enquanto o Palmeiras começava a sua arrancada rumo ao título.