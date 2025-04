Luis Enrique destaca semelhanças entre PSG e Arsenal e revela objetivo dos franceses na Liga dos Campeões

Às vésperas do confronto entre Paris Saint-Germain e Arsenal, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões, Luis Enrique, técnico do clube francês, fez uma análise do time inglês e comparou as equipes.

"Nos parecemos em certa parte porque o Arsenal é formado de maneira global, com uma força coletiva que é claramente perceptível. Há individualidades de alto nível, mas eles não dependem de um único jogador. Tiveram desfalques ao longo da temporada, mas mesmo assim mantiveram um bom rendimento", descreveu.