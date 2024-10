Veiga faz três, Estêvão bate recorde de Neymar e Palmeiras vence Juventude

Raphael Veiga, com três gols, e Richard Ríos, completaram a quina do Verdão. Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca anotaram os gols do Juventude.

Classificação e jogos Brasileirão

O próximo confronto do Palmeiras será em casa, contra o Fortaleza, no sábado (26). Já o Jaconero visita o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão.

Nenê "barrado" pelo Juventude

Antes da partida começar, chamou atenção uma situação inusitada envolvendo Nenê. O meia foi tirado do jogo contra o Palmeiras por causa de um aviso do sistema da CBF, que indicava que o atleta estava com "suspensão pendente" pelo STJD.

No entanto, o Juventude nega que o jogador tenha sido alvo de qualquer julgamento recente do tribunal. Por precaução, o Juventude não escalou Nenê com medo de uma possível punição futura.

Como foi o jogo

O Palmeiras dominou a posse de bola no 1º tempo. Trocando muitos passes pelo meio, o Palmeiras foi letal aos 21 minutos, quando Felipe Anderson deu uma cavadinha para Estêvão dominar na área, driblar o goleiro e abrir o placar no Alfredo Jaconi.