Dorival Jr. é oficializado no Corinthians e completa circuito ao passar pelos 4 grandes de SP

Dorival iniciou sua carreira como treinador em 2002, na Ferroviária, mas ganhou destaque nacionalmente no Santos, em 2010. Naquele ano, o treinador substituiu Vanderlei Luxemburgo e foi responsável por iniciar os trabalhos com Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho, conquistando Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

No entanto, foi demitido do cargo na mesma temporada, depois de discussão com Neymar em duelo com o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O clube justificou "insubordinação" como o motivo para demiti-lo, pois Dorival manteve a suspensão ao atacante, a contragosto da direção alvinegra. Na sequência, assumiu o Atlético-MG, com a missão de salvar o clube do rebaixamento à Série B.

Os caminhos de Dorival e o Santos voltariam a se cruzar em 2015. Dessa vez, com uma passagem mais longa, por três temporadas. Ele assumiu em julho, com um contrato até dezembro de 2017. No primeiro ano, levou a equipe à decisão da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Palmeiras. Na temporada seguinte, conquistou o Campeonato Paulista e ao vice no Brasileirão.

O bom momento nos anos anteriores, no entanto, não foi o suficiente para manter seu trabalho até o final de 2017. Depois de eliminação no mata-mata do Paulistão, caiu em função de uma derrota diante do Corinthians, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão.

Antes desse retorno ao Santos, Dorival teve curta passagem pelo seu segundo grande de São Paulo. Em setembro de 2014, assumiu o Palmeiras para salvar a equipe do rebaixamento no ano de seu centenário. Ele conquistou o objetivo, mesmo com apenas 40 pontos somados na competição. No entanto, não foi o suficiente para manter seu emprego para a temporada seguinte: foi demitido um dia após o fim do Brasileirão.

No São Paulo, assim como o Santos, Dorival teve duas passagens. A primeira se deu em 2017, assumindo a equipe na metade da temporada com a missão de substituir Rogério Ceni. Sem grandes brilhos, teve como principal 'conquista' a permanência na Série A, em um ano no qual passou por altos e baixos na competição - e contou com o retorno de Hernanes para auxiliar a equipe em campo.