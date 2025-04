Finais da Superliga: saiba quem narra e quem comenta

Estão definidas as equipes de transmissão de Globo e SporTV2 para as finais da Superliga 2024/2025 de vôlei, nesta semana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em ambos os canais, serão três profissionais para cada jogo.

Na quinta-feira, 1 de maio, a partida entre Osasco/São Cristóvão Saúde x Sesi Bauru começará às 15h45. O SporTV terá um esquenta a partir das 15h, com presença de Richarlyson, ex-jogador de futebol que pratica vôlei e é um apaixonado pela modalidade. A narração no canal fechado será de Jader Rocha, com comentários de Marco Freitas e Paula Pequeno. Na TV aberta, a Globo terá Gustavo Villani como narrador, com os campeões olímpicos Fabi e Nalbert nos comentários.

Já no domingo, 4 de maio, dia de Sada Cruzeiro x Vôlei Renata, a decisão masculina terá início mais cedo: às 10h. E com mudança nos narradores nos dois canais. Everaldo Marques estará no comando da transmissão da Globo, enquanto Rogério Correia estará à frente no SporTV2. Já a dupla de comentaristas do feminino será repetida na decisão masculina nos dois canais.