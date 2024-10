Palmeiras passa Botafogo em chance de título; Corinthians 'alivia' situação

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e as chances de título, de Libertadores e o risco de queda para a Série B têm novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

O Palmeiras, segundo colocado do Brasileirão, é a equipe com maior chance de título. O clube alviverde venceu o Juventude por 5 a 3 e está a um ponto do Botafogo, que empatou na rodada com o Criciúma.

A vantagem em possíveis critérios de desempate e o confronto direto em casa são fatores que pesam a favor do Palmeiras. Além disso, nos últimos dez jogos, a equipe paulista tem retrospecto melhor que o Botafogo (sete vitórias e três empates X cinco vitórias, quatro empates e uma derrota).