Botafogo empata com Criciúma em final maluco e pode ver Palmeiras encostar

O Botafogo ainda teve um gol anulado no último lance. Barboza tocou com o braço na bola antes de finalizar para as redes, e a arbitragem anotou a falta.

Classificação e jogos Brasileirão

O Palmeiras pode ficar a um ponto do Botafogo. O Glorioso, atual líder, chegou aos 61 com o empate, enquanto o Verdão tem 57 e ainda enfrenta o Juventude na rodada — vai aos 60 se vencer o jogo no próximo domingo (20). O Criciúma foi aos 36 e assumiu a 11ª colocação.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando recebe o Peñarol, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Criciúma só joga novamente no domingo (26), contra o São Paulo, em casa, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Botafogo ensaiou pressão, mas foi controlado pelo Criciúma no primeiro tempo. Com o Maracanã cheio, o Glorioso começou a partida pressionando no campo de ataque e tentando empurrar o adversário para o campo de defesa. O time catarinense, no entanto, não cedeu fácil e respondeu bem. Os contra-ataques da equipe visitante foram perigosos e assustaram John. Sem soluções de lado a lado, o placar zerado permaneceu na ida para o intervalo.

O segundo tempo foi de fortes emoções no Maracanã. O Botafogo intensificou a pressão ao longo da etapa final, viu chances serem perdidas, mas conseguiu o gol que parecia ser o da vitória na base do abafa com um antigo herói: Tiquinho Soares. O delírio durou pouco, já que do outro lado a receita do gol foi a mesma. Felipe Vizeu, também camisa 9, saiu dos reservas e deixou tudo igual na única chegada mais forte do Criciúma. A equipe carioca tentou a pressão no desespero e conseguiu, de novo, levar o estádio à loucura, com Barboza. Novamente, a euforia durou pouco, mas dessa vez por causa da anulação.