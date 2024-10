Palmeiras cola no Botafogo em rodada com 'chororô' e 'créu' no Flamengo

O time de Abel Ferreira fez cinco gols sobre o Juventude e arrancou do Botafogo o status de melhor ataque do campeonato, agora com 51 gols. O Palmeiras ainda tem a melhor defesa, com 23 gols sofridos, apesar de ter cedido três ao time gaúcho.

Classificação e jogos Brasileirão

Ainda tem Palmeiras x Botafogo, pela 36ª rodada. Se a distância continuar assim até lá, o jogo vai ganhar ares de final.

Enquanto o Botafogo divide atenção com a Libertadores, o foco do Palmeiras está exclusivamente no Brasileirão.

Siga o UOL Esporte no

'Chororô' de um ex-Fla

O Botafogo viveu um enredo que foi da magia ao sorriso amarelo. Encheu o Maracanã, abriu o placar aos 46 minutos do segundo tempo, mas levou empate dois minutos depois diante do Criciúma.