Manchester City vira nos acréscimos, bate Wolves e assume a ponta do Inglês

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de controle do City, que viu dificuldades em furar o bloqueio do Wolves no duelo. Os mandantes apostaram nos contra-ataques para, assim, levar perigo ao adversário.

Logo aos 7 minutos, a estratégia deu certo. Em contra-ataque rápido, Nélson Semedo cruza para Jørgen Strand Larsen colocar o Wolves na frente.

Mesmo com uma boa marcação, o Wolves cedia espaços ao City, que chegou com perigo com Gündogan, Bernardo Silva e Savinho. Aos 34 minutos, a pressão surtiu efeito e Gvardiol, em linda finalização, empatou para os visitantes.

A etapa final seguiu o mesmo ritmo, com o City mantendo a posse ofensiva. A insistência dos comandados de Guardiola foi premiada com um gol já nos acréscimos do zagueiro John Stones, que balançou as redes após cruzamento de Phil Foden.

Lances importantes

1x0. Em cruzamento certeiro de Semedo, Larsen recebe nas costas da zaga e bate na saída de Ederson, sem chances para o goleiro.