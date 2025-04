Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Após folgar no último domingo, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O grupo abriu a preparação para a partida contra o Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores iniciaram as atividades com um trabalho de força na academia e, depois, rumaram ao gramado para o aquecimento. Os atletas que disputaram mais de 45 minutos no clássico contra o Palmeiras, no último sábado, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Os demais jogadores do elenco, por sua vez, permaneceram no campo para um exercício de enfrentamento e finalização entre ataque e defesa. O grupo ainda disputou um jogo em campo reduzido.