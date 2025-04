Cuiabá x Athletico-PR: Palpites para a terceira rodada da Série B - 15/04

As odds foram registradas em 14/04, às 11h40. As cotações são dinâmicas e podem variar.

Palpite 1: Ambas Marcam – Sim

O Athletico-PR tem mostrado um ataque consistente, marcando gols em quatro dos últimos cinco jogos. O Cuiabá, jogando em casa, também tem um histórico de marcar gols regularmente.

Considerando o desempenho ofensivo de ambas as equipes, é provável que ambas marquem neste confronto.

Grande variedade de mercados de apostas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

Ambas as equipes têm demonstrado uma tendência para jogos com muitos gols. O Athletico-PR, em particular, tem participado de partidas com placares elevados.