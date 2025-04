Ceará x Vasco da Gama: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão

A média de gols nos jogos do Ceará e do Vasco permite prever mais de 2,5. Com ataques produtivos e defesas que sofrem gols regularmente, é provável que o jogo tenha mais de 2,5 gols.

Vasco vence o primeiro tempo

O Vasco segue bem colocado (4º) e tem iniciado suas partidas de forma agressiva. Diante de um Ceará que sofreu gols nos primeiros, o Vasco tem boas chances de sair na frente.

Handicap Ceará -0.5

Essa linha equivale à vitória simples do Ceará. Com o apoio da torcida, melhor fase técnica e consistência no Castelão, essa aposta é mais “segura” do que parece. A odd da Alfabet acima de 2.00 traz um bom valor agregado.