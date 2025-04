Paulinho se mostra confiante após estreia e projeta próximos duelos do Palmeiras

Depois de quatro meses de recuperação, Paulinho estreou com a camisa do Palmeiras no último sábado em vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante celebrou seus primeiros minutos pelo Verdão e mostrou confiança neste retorno aos gramados.

"Foi um momento marcante para mim. Primeiro por voltar a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol, e pela minha estreia por um grande clube como o Palmeiras. Fico muito feliz de ter voltado em um clássico, com uma vitória extremamente importante. Só tenho de agradecer a todo o staff do Palmeiras, ao pessoal da fisioterapia, os médicos, nutricionistas, pelo apoio e suporte que me deram sempre no dia a dia. Mesmo eu não estando no campo, era onde eu tinha que me fortalecer mentalmente e fisicamente para poder voltar e só desfrutar", afirmou o camisa 10 após o treino desta segunda-feira.

"Eu vi que o jogo estava pedindo volume na frente, o professor Abel confiou em mim naquele momento, tive oportunidades e por pouco o gol não saiu. Fiquei muito feliz por ter voltado, por me sentir confiante dentro de campo e por ter ajudado de alguma forma os meus companheiros a saírem com a vitória", complementou Paulinho.