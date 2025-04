Advogado solicita adiamento de depoimento do presidente Augusto Melo no caso VaideBet

Cury ainda detalhou o porquê a defesa do presidente Augusto Melo ainda não teve acesso ao inquérito em sua totalidade. De acordo com o advogado, a decisão depende não do delegado, mas da juíza que acompanha a investigação do caso.

"O delegado simplesmente toca o inquérito. Tem sempre um juiz acima do delegado que acompanha a investigação e que dá as decisões mais sensíveis da investigação. Esse pedido foi formulado para a juíza, nesse caso, e ela não apreciou o nosso pedido. Ela tem levado, em média, duas semanas aproximadamente para apreciar esse tipo de pedido de todas as defesas técnicas. O nosso pedido foi formulado e não foi apreciado ainda. Muito provavelmente esse pedido da juíza deve ser apreciado depois do feriado, portanto o próprio delegado disse que não dá para tomar o depoimento do Augusto na quarta-feira, a não ser que a juíza delibere muito rapidamente e a defesa consiga acessar a integralidade do inquérito", explicou.

O presidente Augusto Melo não foi o único a ser convocado para prestar depoimento sobre o caso VaideBet. Neste momento, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano presta esclarecimentos à DPPC. Já na terça-feira, será a vez de Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing.

O advogado de Augusto, então, revelou que o depoimento do dirigente deve ser colhido somente após o feriado.

"O depoimento do presidente Augusto deve ficar para depois do feriado, a partir do despacho da decisão da juíza autorizando o acesso e conhecimento integral pela defesa. É um inquérito que está há praticamente um ano em curso e uma semana a mais, ou uma semana a menos, não representa absolutamente nada, até para que não haja nenhuma utilização política indevida disso", concluiu Ricardo Cury.

O acordo entre Corinthians e VaideBet ganhou a atenção das autoridades públicas após a descoberta de repasses de receitas oriundas de pagamentos do clube para a Rede Social Media Design LTDA, empresa citada no contrato como intermediadora do negócio. Na sequência, parte destes valores foram transferidos para uma empresa 'laranja' e chegaram a uma conta vinculada ao crime organizado.