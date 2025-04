Unai Emery pede apoio da torcida do Aston Villa para virar sobre o PSG na Champions

Unai's talking points from this afternoon's press conference ? #UCL

Nesta segunda partida, o Aston Villa terá a vantagem de jogar no Villa Park e com o apoio de seu torcedor. No entanto, Emery reforçou a qualidade do PSG e sua experiência em jogar fora de casa, com a pressão da torcida adversária.

"Mas, se estivermos nos conectando com o nosso torcedor, transmitindo uma energia positiva, jogando bem tática e individualmente, os torcedores vão nos ajudar muito. Sempre para os atletas jogando em casa, com a energia que podem receber dos torcedores, é algo que acrescenta positivamente", disse.

"Amanhã, taticamente, vamos tentar ter a nossa melhor ideia tática individual e coletiva para enfrentá-los. Temos que acreditar, mostrar a nossa vontade de conseguir isso, respeitá-los da mesma forma que fizemos lá. Mas tentaremos usar agora o Villa Park como nossa casa e como nossa fortaleza", completou.