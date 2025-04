Neto faz alerta a Neymar: 'Com o que Santos tem hoje, vai passar vergonha'

O Craque Neto fez um alerta a Neymar após a derrota do Santos para o Fluminense e disse que ele 'irá passar vergonha' com o atual elenco do Peixe.

O que aconteceu

Neto fez o alerta a Neymar na noite de ontem, no programa Apito Final, da TV Bandeirantes, ainda antes da demissão do técnico Pedro Caixinha. O apresentador reconheceu o camisa 10 como maior jogador do Santos pós-Pelé, mas acredita que ele passará vergonha por conta do atual elenco do time da Vila Belmiro.