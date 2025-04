Portuguesa SAF confirma retorno ao Canindé durante a Série D

Nesta segunda-feira, Alex Bourgeois, Presidente da Portuguesa SAF, anunciou que a reforma do Canindé foi adiada para que a equipe mande seus jogos da Série D no estádio.

O clube entrou em acordo com a Revee, responsável pelo novo projeto do Canindé, que aceitou adiar as obras. Até então, as partidas como mandante estavam sendo disputadas no Mercado Livre Arena Pacaembu.

"Voltar para casa é sempre algo bom. Não importa o momento ou o contexto. Afinal de contas é o nosso lar, onde vivemos momentos históricos, compartilhamos alegrias com quem amamos", escreveu Bourgeois.