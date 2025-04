'Crise de Neymar se agrava', destaca jornal espanhol após saída de Caixinha

Neymar, capitão e camisa 10, atuou em apenas oito partidas sob o comando de Caixinha, com três gols e três assistências no período. O atacante, no entanto, ficou fora da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, e não pôde reforçar a equipe no início do Brasileirão - e que, com a sequência negativa, fez o Santos amargar a 18ª posição na tabela de classificação após a derrota diante do Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã.

Além da derrota para o time tricolor, sofrida nos minutos finais da partida, o Santos empatou em casa com o Bahia, por 1 a 1, e estreou no Brasileirão perdendo de virada para o Vasco. Caixinha deixa o clube após quatro meses.

Contrato de Neymar

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Caso a prorrogação de contrato não ocorra, Neymar poderá disputar somente mais 11 jogos com a camisa alvinegra.

Até junho, Neymar terá mais um duelo com o Corinthians, na 9ª rodada, previsto para acontecer na Neo Química Arena. Será a reedição do confronto pela semifinal do Paulistão e o terceiro contra o rival paulista fora de casa neste ano. Nos dois primeiros, derrota do Santos, ambas por 2 a 1, e que registrou dois dos três maiores públicos na casa corintiana.

Confira as partidas que Neymar poderá disputar até o fim do contrato: