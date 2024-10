Flamengo ameaçou não jogar após chegada com vestiário apagado e música alta

Um assunto que aumentou o atrito na relação é a compra de Hugo Souza. O Corinthians escalou o goleiro e precisará pagar pela terceira vez a multa de R$ 500 mil ao Flamengo, que não aceitou a garantia apresentada.

O Flamengo não aceitou as garantias porque não conseguem efetuar o pagamento ao Flamengo, só foi isso. Com o Matheuzinho já tivemos um problema e, infelizmente, não dá para vender o jogador com a mesma garantia. Foi isso que aconteceu. O contrato é bem claro e vamos receber a multa. R$ 1,5 milhão pelos três jogos que o Hugo fez. Tenho absoluta tranquilidade do recebimento dessa multa.

Filipe Luís vai para o quarto jogo no comando do Flamengo. Ele venceu os dois primeiros, mas perdeu o clássico com o Fluminense. Braz reforçou a confiança no treinador.