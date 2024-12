Como Palmeiras quer manter diretor na mira do Fla e que recusou Corinthians

O Palmeiras aposta na permanência de João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base, mesmo com o interesse do Flamengo no seu trabalho. O clube entende que ele tem praticamente carta branca para fazer o que quiser no departamento e que não trocaria o clube neste momento.

Na Academia de Futebol, ele tem estabilidade, confiança total de Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira, e um contrato que provavelmente o coloca como o mais bem pago do futebol de base do país. Além disso, ele comanda quase todos os processos sem interferência.

O exemplo mais falado é que o Alviverde entregou recentemente um novo departamento de base idealizado totalmente por João Paulo, inclusive com um campo praticamente sem gramado, no melhor estilo "terrão", com uma placa dizendo "proibido treinadores" e "espaço de liberdade, improviso e autonomia".